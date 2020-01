Na manhã dessa sexta-feira (dia 10), agentes do grupamento ambiental da PM apreenderam 2.466 carretéis de linha chilena e 40 frascos de cerol, em uma loja, na Vila Brasília, em Volta Redonda.

Segundo o delegado Wellington Vieira, foram apreendidos 2.354 carretéis do tamanho mini, cada um vendido a R$0,65, 47 do tamanho médio, vendido por R$20 a unidade, e 65 do tamanho grande, com preço que chegava a casa dos R$50.

Será instaurado Inquérito tão logo concluído exame pericial ” afirmou o delegado.

Usada para soltar pipa, a linha chilena é proibida devido ao seu alto poder de corte, podendo causar até a morte de quem é atingido por ela. Frequentemente motociclistas e ciclistas são vítimas desse tipo de linha.