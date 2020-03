Homens da 7º Delegacia da Polícia Rodoviária Federal prenderam na madrugada deste sábado (dia 14), um jovem de 21 anos, por estelionato. Segundo os policiais ele estava com oito bilhetes falsos de loteria. A ação ocorreu no km 226 da Dutra, na altura de Floriano, distrito de Barra Mansa.

De acordo com as informações da PRF, durante a abordagem, o rapaz alegou estar viajando de São Paulo a Copacabana para encontrar amigos. Ao revistarem o veículo, os agentes encontraram oito bilhetes do concurso da Quina da Caixa Econômica Federal.

Durante a análise dos bilhetes, foi constatado que suas dezenas já haviam sido sorteadas em concursos do mês de fevereiro e que todos apresentavam o mesmo código de barras. Além das falsificações, foram encontrados um cheque no valor de R$ 4 mil, a cópia de uma CNH de uma mulher com duas passagens pela polícia por estelionato, cartões de uma loja, envelopes para uso postal e fotos 3×4 de um homem não identificado

A CNH encontrada no veículo pertence a uma mulher que também é investigada por fraudar bilhetes de loteria. O rapaz foi preso em flagrante pelo crime de estelionato, e levado a delegacia de Volta Redonda.