Um jovem, de 22 anos, foi preso por suspeita de tráfico de drogas no sábado (dia 14), no Bairro São Judas Tadeu, em Barra Mansa. Segundo a PM, os agentes chegaram até ele por meio de denúncias anônimas relatando que o rapaz estaria traficando no local

Ao avistar a viatura da PM, ele tentou fugir, mas foi capturado. Durante a abordagem, foi encontrado com o suspeito nove sacolés de cocaína. Ainda de acordo com os agentes, o rapaz informou que era “funcionário” de dois traficantes e que em sua casa ele guardava 1.500 pinos vazios para endolação do entorpecente.

Os policiais foram até a residência do jovem e apreenderam os pinos, uma sacola contendo 200 g de cocaína, e R$ 480. Ele foi levado à delegacia de polícia de Barra Mansa, onde o crime foi relatado. Foto: Polícia Militar