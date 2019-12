O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira (dia 16), no bairro do Cachambi, na cidade do Rio de Janeiro e chocou moradores vizinhos. Luiz Eduardo Lobo, de 38 anos, jogou do quarto andar de um prédio o bebê Enzo, de 3 anos de idade.

A criança chegou a ser socorrida, mas morreu no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Em seguida, o homem também se atirou do quarto andar, morrendo na hora. A mãe do bebê, Camila Cerqueira, disse na delegacia de polícia que há oito meses mantinha um relacionamento com Luiz Eduardo.

Segundo ela, ele parecia ter transtornos psiquiátricos, embora não fizesse nenhum tipo de tratamento. Ainda de acordo com a mulher, no início da tarde, ele começou a gritar e arremessar objetos do apartamento.

Em seguida, desceu e passou a se jogar na frente aos carros, até que subiu novamente e arremessou a criança. Quando ela correu ao térreo para socorrer o filho, o padrasto da criança se jogou.