Pulseira inteligente vai garantir acesso seguro e organizado à Expo VR 2025

A Expo VR 2025 prepara a Ilha São João, em Volta Redonda, para receber, nos dias 1º, 2 e 3 de agosto, a maior experiência multicultural do Sul Fluminense, com muita música, arte, gastronomia, negócios e diversão. Para oferecer um ambiente seguro, organizado e acessível, será utilizado o sistema de pulseiras inteligentes personalizadas, que funcionarão como credencial oficial de acesso ao evento.

— Mais que uma festa cultural, a Expo VR é um projeto que traz inovação para a cidade. A pulseira personalizada representa um cuidado com a experiência do público e também com a segurança de todos. É algo já consolidado em grandes eventos e que chega agora a Volta Redonda para entregar mais qualidade e organização — explicou Luciano Pançardes, CEO da Diário Eventos e idealizador do projeto.

O cadastro para obter a pulseira já está disponível no site www.expovr.com.br/ingresso, com preenchimento rápido e gratuito. A pulseira, vinculada ao CPF do visitante, permitirá o controle de entrada e saída, identificação imediata em casos de emergência e a integração com o sistema de pagamentos cashless, além de ajudar na organização do fluxo de pessoas em todas as áreas do evento.

— O sistema foi projetado para incluir todos os públicos: a pulseira será obrigatória para visitantes de todas as idades, inclusive crianças (com dados vinculados ao CPF do responsável), exceto bebês de colo. Um único cadastro garante a pulseira e o acesso aos três dias do evento, não sendo necessário um pedido para cada dia. A pulseira também poderá ser recarregada para compras e consumo dentro da feira — detalhou Jader Costa, diretor de operações da Expo VR 2025.

De acordo com a organização da Expo VR, as pulseiras estão em produção e serão gerenciadas pela empresa Nowigo, especialista em gestão cashless. Quem fizer o cadastro antecipado poderá retirar a pulseira antes do evento nos pontos de ativação que serão montados em locais de fácil acesso em Volta Redonda. Em caso de perda ou necessidade de substituição da pulseira por mal uso, haverá taxa para emissão de segunda via.

— Em breve vamos divulgar os locais para retirada da pulseira. Nosso foco é facilitar o acesso de quem for à Expo VR. Com a entrega antecipada, evitaremos filas e as pessoas terão mais comodidade para aproveitar todas as atrações que estão sendo preparadas para os três dias de evento — contou Jader Costa.

Para quem quer saber a programação antes de solicitar a pulseira, grandes artistas nacionais já estão confirmados. A Expo VR 2025 começa com show do Mumuzinho (01/08), com muito samba e pagode; Cátia Valois e Zeca Baleiro (02/08), unindo sertanejo e MPB; e o encerramento com IZA (03/08), trazendo todo seu carisma e grandes sucessos do pop nacional.

Sobre a Expo VR

Produzida pela Diário Eventos e a 2a1 Cenografias, a Expo VR é a maior experiência multicultural do Sul Fluminense. Com data confirmada para acontecer nos dias 01, 02 e 03 de agosto e entrada gratuita, vai transformar a Ilha São João, em Volta Redonda, em uma verdadeira cidade da arte. Com uma megaestrutura: palco cenográfico, tendas multiculturais de apresentações, áreas gourmets, auditório para palestras e negócios, promete celebrar a diversidade cultural nas diversas manifestações artísticas regionais e nacionais.