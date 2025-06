Espetáculo ‘O meu sangue ferve por você’ chega a Volta Redonda no próximo dia 11

Em Volta Redonda, o Dia dos Namorados vai chegar um pouco mais cedo, e com clima de comédia musical. No próximo dia 11, às 20h, o Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no Laranjal, vai fazer o coração da plateia bater mais forte com o espetáculo “O meu sangue ferve por você”.

O espetáculo teatral é um oferecimento do Sesc-RJ (Serviço Social do Comércio) e do Sicomércio Volta Redonda em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). Os ingressos podem ser adquiridos na próxima segunda (9) e terça-feira (10), das 8h às 16h, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, no bairro Vila Santa Cecília. Para conseguir sua entrada, basta trocar por um litro de leite.

Batizada com o nome de um dos maiores sucessos de Sidney Magal, a atração lota há mais de uma década os teatros com sua trama de encontros e desencontros amorosos, embalados por clássicos da música popular que não têm vergonha de cantar em alto e bom som seus amores e dissabores – em bom português: a nossa querida música brega, ou, se preferir, música romântica brasileira.

Na trama, a inocente Creuza Paula é a atual namorada do cafajeste Elivandro. O relacionamento, aparentemente tranquilo, é abalado com a volta do ex-namorado da mocinha, Fernado Sidnelson. Para completar, Elivandro – como todo cafajeste – tem uma amante, Sandra Rosa Madalena, que vai ajudar a temperar a história com romances, desentendimentos e reconciliações.

Para embalar a comédia, “O meu sangue ferve por você” conta em sua trilha sonora com vários clássicos do cancioneiro brega e romântico, como a própria “Sandra Rosa Madalena”, “Evidências”, “Garçom” e “Alma gêmea”, entre outros. O espetáculo tem direção de Diego Morais, direção musical de Tony Lucchesi e roteiro original de Pedro Henrique Lopes.

“Este espetáculo é mais uma ação em parceria com Sesc e Sicomércio para oferecer espetáculos gratuitos e de qualidade para a população de nossa cidade”, disse o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.