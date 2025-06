Arraiá da PET agita o mês de julho no Clube dos Funcionários

Durante os dias 11, 12 e 13 de julho, o Clube dos Funcionários realiza mais uma edição do Arraiá da PET. A tradicional festa julina acontece na PET – Praça de Esportes Tabajaras –, em Volta Redonda, e dispõe de uma estrutura completa em um ambiente totalmente familiar.

A programação inclui barracas com comidas e bebidas típicas, apresentações musicais, quadrilha e uma área kids para a criançada aproveitar com tranquilidade. Essa será a primeira grande festa sob a presidência de Alex Ribeiro, que já está acompanhando de perto os preparativos do evento.

“O Arraiá da PET é um dos eventos mais esperados do ano e já faz parte do calendário da cidade. Como presidente, estou envolvido em cada detalhe para garantir que essa edição seja ainda mais especial. Nosso objetivo é superar as expectativas do público e oferecer uma experiência inesquecível”, destacou Alex.

A festa traz atrações musicais para todos os gostos. Confira a programação:

Sexta-feira (11/07), a partir das 20h: Pisada Nordestina, Mão de Onze, Mistureba e DJ Léo Villela

Sábado (12/07), a partir das 19h: Jô e Samuel, Sambalanço, Super80 e DJ Léo Villela

Domingo (13/07), a partir das 18h: Petriz, João Trio, apresentação de quadrilha e DJ Léo Villela

Os ingressos para o Arraiá da PET podem ser adquiridos na Secretaria ou pelo site www.clubedosfuncionarios.com.br. Os valores variam: R$30 (sexta), R$40 (sábado) e R$20 (domingo). Para os associados do Clube, a entrada é de 1kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar, que deve ser trocado previamente na Secretaria para o acesso à festa.

Mais informações: (24) 2102-1750 ou pelo WhatsApp (24) 99251-0959.