Barra do Piraí: Katia Miki anuncia projeto “Minha Escola + Bonita”

Destacando a educação como uma de suas prioridades, a Prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, anunciou, na manhã desta sexta-feira (27), o lançamento do Projeto “Minha Escola + Bonita”, uma iniciativa que visa promover melhorias nas escolas da rede municipal em diversos âmbitos, tais como estrutural, visual e organizacional.

Com o projeto, a prefeitura espera oferecer mais conforto e segurança tanto aos alunos quanto aos professores e demais funcionários das escolas.

O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa, que reuniu diversos comunicadores da região no Centro Cultural Rosemar Pimentel, onde a prefeita Katia Miki deixou claro que o Minha Escola + Bonita é um projeto que representa a valorização do governo municipal pela comunidade escolar.

“É por toda a comunidade escolar que desenvolvemos esse projeto. Valorizá-la da maneira que estamos fazendo, é fundamental para a construção do futuro da cidade. Iremos entregar escolas que todos tenham vontade de permanecer, ambientes que não se tornem martírios na vida dos alunos. A educação, sem dúvidas, é uma de nossas maiores prioridades”, apontou a prefeita.

A prefeita ainda ressaltou que o projeto começou a ser formulado logo na transição do governo, quando sua equipe percebeu uma grande carência na estrutura e organização de diversas escolas da rede municipal.

Além disso, a equipe de transição que atuava na época, notou que os royalties destinados à educação poderiam ser utilizados para melhorar a estrutura das escolas, que se encontram tão precárias. Sendo assim, prontamente a prefeitura tomou medidas para começar a atuar.

“Ainda no governo de transição, notamos que a estrutura das escolas estavam muito precárias e que os recursos dos royalties poderiam ser uma solução para realizarmos melhorias nas unidades educacionais. Esse recurso vem do Governo Federal para ser utilizado diretamente na Saúde e na Educação, e já começamos a aplicar do jeito certo. Criamos um fundo chamado ‘Royalties de Educação’, na qual depositamos parte do recurso todos os meses, e até o final do ano, estimamos que conseguiremos depositar mais de R$ 7 milhões para darmos mais conforto e segurança para os nossos alunos da rede pública”, declarou a prefeita.

Completando sua explanação, a prefeita explicou que esse recurso é destinado a investimentos na educação pública, destinando-se portanto à melhorias e construção de escolas, compra de mobiliário, climatização, entre outros. Dessa forma, “será através desses royalties que daremos andamento ao projeto Minha Escola Mais Bonita”, ressaltou a chefe do Executivo.

Já na gestão Katia Miki, algumas obras em escolas municipais que estavam paralisadas desde a gestão passada foram retomadas, tais como a Escola Estadual Municipalizada Jeovah Santos, no Bairro São João, e a Escola Arlindo Rodrigues, na Oficina Velha. Além disso, foi anunciado pela prefeita a construção de uma nova escola e creche integral no bairro Vale do Ipiranga. O processo de homologação já está em fase final.

A secretária de Educação, Cleide Mara Rocha, destacou a grande dedicação da prefeita Katia Miki e de sua equipe como um diferencial para o sucesso do projeto.

“A prefeita, juntamente com todos nós da Secretaria de Educação, está totalmente empenhada em oferecer o melhor para cada estudante e para cada profissional atuante nas unidades de ensino da rede municipal. Essa melhoria ocorrerá também na atividade pedagógica, pois buscamos sempre evoluir em nosso aprendizado para formarmos cidadãos inovadores, respeitosos e conscientes quanto a seus direitos e deveres. Em Barra do Piraí a entrega dos profissionais deve ser excepcional, e garanto que cumpriremos com as expectativas”, disse a professora Cleide.

6 meses reconstruindo o “Orgulho de ser Barrense”

Ao final da coletiva, a prefeita apresentou à imprensa um resumo das principais conquistas de seu governo até o momento, das quais se destacam o novo Centro TEA; o novo Centro de Saúde da Mulher; a inauguração do Largo da Feira; as mais de 1400 castrações de cães e gatos em parceria com o RJ Pet; convênios firmados em prol do Agro; os mais de 1300 exames realizados pelo Mamógrafo Móvel; que inclusive zerou a extensa fila de mamografia do município herdada da gestão passada; o desenvolvimento turístico; a inauguração do SAMU da Califórnia, dentre outras realizações.

“Estamos trabalhando com total dedicação e compromisso com o bem-estar dos munícipes. O barrense não merece menos que isso. Em apenas 6 meses de governo, os sinais de nossa reconstrução já começam a ser sentidos. Reafirmo: Juntos, devolveremos aos nossos habitantes o orgulho de ser barrense”, finalizou a prefeita Katia Miki.

Também estiveram presentes na reunião o vereador Macrei Junior e os secretários de Comunicação, Hugo Marques; Turismo e Trabalho e Desenvolvimento, Tadeu Oliveira; Defesa Civil, Rafael Champion; e Habitação, Leandro Sardinha.