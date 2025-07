Suspeito de ameaçar feirante é detido em Volta Redonda

Câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, por meio do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), auxiliaram policiais da Operação Segurança Presente a deterem nesse domingo (dia 29) um homem de 36 anos, suspeito de ameaçar um feirante, de 38. O caso aconteceu na madrugada do último dia 22, na Vila Santa Cecília, e foi flagrado pelo monitoramento público.

Nas imagens, é possível ver quando o suspeito acessa de carro a Rua 14, fechada para a montagem da Feira Livre. Impedido de passar por uma das barracas já montadas no local, ele aborda um feirante. Em determinado momento, um desentendimento parece acontecer entre eles e o suspeito tira um objeto da cintura, o que parece ser uma arma de fogo. Logo em seguida, uma mulher que estava com o suspeito no carro consegue afastar o pé da barraca e eles deixam o local de carro.

Temendo sofrer novas ameaças, a vítima procurou a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio da Patrulha Comercial, e fez a denúncia. No depoimento, o homem contou que estava de fone de ouvido e por isso não teria escutado a aproximação do suspeito. Contrariado, o homem então o ameaçou, tirando uma arma da cintura.

Com base nas imagens, o veículo do suspeito, um Volkswagen Jetta preto, foi identificado e monitorado pelas autoridades. Nesse domingo, câmeras de leitura de placas veiculares acusaram que o carro transitava pela Vila Santa Cecília. Os agentes da Operação Segurança Presente foram alertados e conseguiram fazer a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com o suspeito e nem mesmo no veículo, mas diante da suspeita de porte ilegal de arma de fogo e ameaça o homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

Na delegacia, o suspeito foi ouvido e reconheceu ser ele mesmo nas imagens gravadas pelas câmeras da Ordem Pública, no entanto, alegou que o que ele retirou da cintura era um celular e não uma arma. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil como porte ilegal de arma de fogo e ameaça.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a ação que envolveu o sistema de monitoramento do Ciosp e a integração entre os agentes de segurança pública. Ele lembrou que esse já não é o primeiro caso que a Secretaria Municipal de Ordem Pública, através da Patrulha Comercial, soluciona envolvendo feirantes de Volta Redonda.

“Mais um caso que demonstra a eficácia do nosso sistema de monitoramento por câmeras e a integração com os profissionais de segurança pública em Volta Redonda. Já não é o primeiro caso que auxiliamos na resolução de uma situação envolvendo um feirante. Dessa forma, combatemos qualquer tipo de sensação de impunidade que o caso poderia ter e reforça o nosso compromisso com a segurança pública e o apoio que damos a esses comerciantes, que têm sido grandes parceiros da Ordem Pública. O sucesso da segurança pública só acontece com a participação da sociedade. Estamos avançando”, destacou Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.