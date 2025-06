Placa Preta: A nova banda de Volta Redonda que revive o rock nacional e internacional dos anos 80 e 90

Formada a partir de um encontro musical despretensioso, a banda Placa Preta tem ganhado espaço em Volta Redonda com uma proposta que une nostalgia e energia. O grupo nasceu no dia 6 de julho do ano passado, fruto do evento “Jam no Jardim”, realizado esporadicamente na cidade e idealizado pelo vocalista e percussionista André Vaz.

Foi nesse encontro entre músicos da região, em que cada um leva seu instrumento e toca canções conhecidas de forma improvisada, que os integrantes da banda se encontraram pela primeira vez. A química musical foi imediata e, após a apresentação, o baixista e vocalista Vitor Vianna – o mais jovem do grupo, com 29 anos – teve a ideia de reunir os novos amigos para montar uma banda de verdade.

A banda Placa Preta é formada por músicos com trajetórias e idades variadas: André Vaz, 36, vocal e percussão; Vitor Vianna, 29, vocal e baixo; Cris Valentim, 36, guitarra e backing vocals; Paulo Lorenzo, 39, guitarra e backing vocals; e Marcos José, 53, na bateria. A diversidade de idades se reflete na escolha do repertório, recheado de clássicos do rock nacional das décadas de 1980 e 1990 – com canções de Paralamas do Sucesso, Lulu Santos e Legião Urbana – além de ícones do rock internacional como Bon Jovi e Led Zeppelin.

Apresentações

Antes da Placa Preta, Vitor e Marcos haviam tentado tirar do papel um projeto de banda de pop rock chamado Chevette 87, que não foi adiante devido à correria do cotidiano. “A ideia ficou adormecida. Até que um dia, o Marcos me chamou para participar do Jam no Jardim. Foi lá que conhecemos o pessoal que viria a formar a Placa Preta”, conta Vitor.

Desde então, os músicos têm se reunido religiosamente às terças-feiras para ensaios. As primeiras apresentações foram em eventos de motoclubes da região, com ótima receptividade do público. Embora o foco atual seja o repertório cover, a banda já planeja trabalhar composições próprias em breve.

Com talento, paixão e vontade de tocar, a Placa Preta promete deixar sua marca no cenário musical da região. E, para quem gosta de um bom rock, vale a pena ficar de olho nos próximos passos desse grupo que tem tudo para crescer.