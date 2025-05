Indicado ao prêmio Shell, “Jonathan” faz sessão única no Sesc Barra Mansa nesta quinta (dia 15)

O monólogo Jonathan fará única apresentação no Sesc Barra Mansa nesta quinta-feira (15), às 19h30. Escrita e encenada por Rafael Souza-Ribeiro, com direção de Dulce Penna, a peça foi indicada ao Prêmio Shell de Melhor Direção e Melhor Dramaturgia e parte da história real da tartaruga mais velha do mundo para refletir sobre o amadurecimento de um jovem negro em busca de seu protagonismo.

Na trama, a vida da tartaruga cruza com a de outro Jonathan: um jovem de 17 anos, tratador de animais, que herdou o nome do bicho e o ofício do avô, ainda que contra sua vontade. Enquanto passa a limpo a história da Ilha onde vive, da tartaruga e da família, ele se vê às voltas com os próprios sonhos e com a transição para a vida adulta numa jornada de reviravoltas e descobertas. Misturando autoficção, noticiário, poesia, humor e fantasia, Jonathan constrói uma narrativa doce e contundente, que descortina as mazelas do colonialismo e da intolerância, ao mesmo tempo em que celebra a potência da juventude negra viva.

A ideia da peça veio em 2017, quando Rafael leu em um jornal sobre Jonathan, a tartaruga que vive na Ilha de Santa Helena, um dos lugares mais isolados do planeta. Há mais de um século, Jonathan é símbolo daquele antigo território colonial britânico no meio do Atlântico, estampando camisetas, bonés e até a moeda de 5 centavos. Quando se deparou com o perfil de Jonathan traçado pelo jornal, que detalhava as peripécias do animal e toda a indústria do turismo em torno dele, Rafael pensou: “Tem teatro aí!”, e criou uma fábula contemporânea sobre o tempo, o amadurecimento e a reinvenção do mundo.

“A ficção me permitiu desobedecer um pouco a história oficial e dar voz a quem sempre foi silenciado. Jonathan é uma peça sobre o que permanece e o que precisa mudar, e sobre como um corpo em movimento pode conter um mundo inteiro”, afirma Souza-Ribeiro.

A circulação desta peça foi contemplada pelo edital Sesc RJ Pulsar 2024/25.

Jonathan – a tartaruga

Nascido em 1832, Jonathan, uma tartaruga gigante das Seychelles, foi dado como presente da Coroa britânica à remota Ilha de Santa Helena, um território ultramarino britânico no meio do Atlântico, considerado um dos lugares mais isolados do mundo. Quando nasceu, há 192 anos, ainda não existia a fotografia, o telefone, nem a lâmpada incandescente. A Torre Eiffel não havia sido construída, e Napoleão Bonaparte (que passaria seus últimos dias exilado na mesma ilha) tinha apenas 18 anos de idade. Segundo o Livro dos Recordes, Jonathan detém o título de tartaruga mais velha do mundo e é o mais longevo testudine (grupo que inclui todas as tartarugas, cágados e jabutis) já registrado na história.

SINOPSE: A vida de Jonathan se transforma a partir do momento em que ele se vê obrigado a cuidar da tartaruga mais velha do mundo e zelar por sua vida numa ilha perigosamente reacionária.

Ficha Técnica:

Texto e atuação: Rafael Souza-Ribeiro

Direção: Dulce Penna

Direção de produção: Carolina Bellardi [Pagu Produções Culturais]

Preparação corporal: Luciano Caten

Figurino: Carla Ferraz

Desenho de estampa: Verônica Bechara

Costura: Ateliê das Meninas

Visagismo e maquiagem: Diego Nardes

Iluminação e operação de luz: Paulo Denizot

Cenário: Dulce Penna e Dodô Giovanetti

Cenotecnia: Dianny Pereira e Dodô Giovanetti

Trilha sonora: Arthur Ferreira

Operação de som: Eder Martins de Souza

Intérprete de LIBRAS: Claudia Chelque

Assessoria de imprensa: Lyvia Rodrigues [Aquela Que Divulga]

Arte gráfica: Ludmila Valente [Brainstorm Design]

Fotografia: Renato Mangolin e Sabrina Paz

Coordenação de Produção: Verde Flecha Cultural

Serviço

Jonathan

Onde: Sesc Barra Mansa –

Quando: 15/05 (quinta-feira) às 19h30

Endereço: Av. Tenente José Eduardo, 560 - Ano Bom, Barra Mansa – RJ

Ingressos: R$15,00 (inteira), R$7,50 (Credencial Sesc Convênio, ou meia entrada para casos previstos por lei, estendida a professores e classe artística mediante apresentação de registro profissional, ou programa Mesa Brasil*), R$5,00 (Credencial Sesc Plena), gratuito (público inscrito no programa PCG).

Foto: Renato Mangolin