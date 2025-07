Previne Brasil: Saúde de Barra Mansa é 1º lugar no estado entre cidades com mais de 100 mil habitantes

A saúde em Barra Mansa é mais uma vez referência de qualidade no estado do Rio de Janeiro, conforme evidencia o último ranking divulgado do Programa Previne Brasil – referente ao primeiro quadrimestre de 2025. Com nota 9.19 no Indicador Sintético Final (ISF), o município alcançou a terceira posição no estado, sendo também primeiro lugar entre as cidades que possuem mais de 100 mil habitantes.

Instituído em 2019, o Previne Brasil é um programa de financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS), que determina o valor que as gestões municipais devem receber em repasses federais.

Para calcular o resultado de cada município são considerados sete indicadores, que abrangem saúde da mulher, saúde da criança e doenças crônicas: pré-natal, exames para sífilis e HIV, atendimento odontológico em mulheres grávidas; cobertura de exame citopatológico (Papanicolau); vacinação infantil; aferição de pressão arterial em pacientes hipertensos e controle de diabetes (com solicitação de hemoglobina).

A coordenadora da Atenção Básica de Barra Mansa, Adriana Alves, frisou que a nota alcançada no ISF é fruto de um trabalho coletivo e contínuo, envolvendo todas as equipes da Atenção Primária à Saúde. “Levamos em conta a qualificação da oferta de serviços, o fortalecimento do vínculo com os usuários e o acompanhamento efetivo dos indicadores propostos pelo programa Previne Brasil. Investimos em capacitação, reorganização dos processos de trabalho nas unidades e monitoramento constante dos dados, o que contribuiu significativamente para o bom desempenho”, destacou.

Para o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, ocupar uma posição de destaque no estado reforça o compromisso do município de Barra Mansa com a qualidade da atenção básica e com a saúde da população. “Esse reconhecimento é um indicativo de que estamos no caminho certo, priorizando a prevenção, o acesso e o cuidado integral. Além disso, fortalece a imagem da gestão municipal e serve de estímulo para que possamos continuar avançando”, afirmou Sérgio.

O secretário reforçou ainda que será mantido o compromisso com a escuta das equipes, o acompanhamento de metas e o apoio contínuo aos profissionais que estão na ponta. “Além disso, buscamos implementar ferramentas de avaliação permanente, como o uso de indicadores em tempo real, e fortalecer ações intersetoriais que impactam diretamente nos determinantes sociais da saúde. A inovação, o planejamento estratégico e a valorização dos trabalhadores também continuarão sendo pilares para a manutenção e ampliação dos bons resultados”, disse.

O prefeito Luiz Furlani comemorou a posição alcançada no Previne Brasil. “Esse resultado me deixa muito feliz e reafirma o meu compromisso assumido desde o início com a Saúde. É um trabalho sério e empenhado de nossas equipes. Eu venho acompanhando diariamente como anda o atendimento nas nossas unidades e ouvindo atentamente o que nossos cidadãos têm a dizer. Fica registrada aqui minha gratidão a todos os profissionais de saúde que estão se empenhando diariamente para proporcionar o melhor atendimento à população”, declarou Furlani.

Todos os detalhes sobre o ranking do Previne Brasil podem ser conferidos no site: https://esusfeedback.com.br/previne-brasil/lista.

Fotos: Chico de Assis / Paulo Dimas / Arquivo PMBM