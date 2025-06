Diocese de BP-VR recebe a 17ª Romaria da Terra e das Águas do Regional Leste 1

O cuidado com o meio ambiente é uma das pautas da 17ª edição da Romaria da Terra e das Águas do estado do Rio de Janeiro, que neste ano, será realizada na Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, no dia 5 de julho, no distrito de Ribeirão das Lajes, em Piraí.



Promovido pelo Regional Leste 1 da CNBB e a Comissão Pastoral da Terra (CPT), a romaria reúne comunidades, grupos e movimentos em uma peregrinação por locais onde há preocupações ambientais relacionadas à terra e aos recursos hídricos. Neste ano, o tema do evento é “Terra e Águas: Direitos Humanos para o bem viver na Casa Comum” e o lema “A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água viva” (Ap 21,6).

O presidente do Regional Leste 1 e Bispo de Nova Iguaçu, Dom Gilson Andrade, destaca o momento da romaria em consonância com eventos de relevância. “A Romaria acontece no contexto dos 10 anos da Laudato Si, do saudoso Papa Francisco e, também, dos 800 anos dos Cânticos das Criaturas de São Francisco de Assis e vivendo o Jubileu da Esperança”, explicou Dom Gilson.

Dom Gilson ainda falou: “Água é vida, é dom de Deus para a humanidade, temos que cuidar de nosso planeta, da nossa Casa Comum, lugar onde todos somos acolhidos, porque o Criador assim o quis”, pontuou o Bispo.

Dom Luiz Henrique, vice-presidente do Regional Leste 1 e Bispo de Barra do Piraí – Volta Redonda, comentou a expectativa da Romaria e a oportunidade de reflexão sobre o cuidado com a Casa Comum. “Será um encontro inter-religioso e com o propósito de meditar sobre o meio ambiente e a necessidade de pensarmos iniciativas político-sociais e religiosas para defender a nossa natureza”, disse Dom Luiz Henrique.

Confira a programação da Romaria

07 horas: Chegada, credenciamento e acolhida

08 horas: Mística de abertura: início das reflexões

09 horas: Mística das Águas: em frente à Igreja

09h40: Mística do Ar: entrada da fazenda

10h15: Mística da Terra: Praça São Pedro

10h40: Mística do Fogo

11h10: Pronunciamento Inter-religioso

11h50: Mística do Silêncio: revezamento até o alto da Barragem

13h30: Almoço com apresentações culturais

15h30: Encerramento e anúncio do próximo local a acolher a Romaria