BM: Brigada Florestal resgata filhote de jacaré no bairro Nova Esperança

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa (SMMADS), por meio da Brigada Florestal, realizou, na segunda-feira (23), o resgate de um filhote de jacaré-de-papo-amarelo no bairro Nova Esperança. O animal foi encontrado nas proximidades do Rio Barra Mansa, após solicitação feita por moradores.

De acordo com a Pasta, embora a presença desse tipo de animal não seja tão comum na região urbana, registros como esse podem ocorrer, principalmente em áreas próximas a rios e na zona rural. A espécie, que é nativa do estado do Rio de Janeiro, pode oferecer riscos mesmo quando em fase jovem.

O secretário de Meio Ambiente de Barra Mansa, Rodrigo Viana, alertou sobre os cuidados em situações como essa. “Quando alguém encontrar um animal silvestre, como esse jacaré, é importante não tentar capturar. O correto é acionar a Secretaria de Meio Ambiente ou o Corpo de Bombeiros, que têm equipes preparadas para esse tipo de resgate”, destacou.

Rodrigo também reforçou que, além de proteger a população, esse trabalho contribui para a preservação da fauna “Após o resgate, o animal passa por avaliação e é encaminhado para um local seguro, onde recebe os cuidados necessários antes de ser devolvido à natureza, sempre que possível”, completou.

O contato com a Secretaria de Meio Ambiente pode ser feito pelo telefone (24) 2106-3406. Já o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo 193.

Fotos: Divulgação–