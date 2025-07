Frente fria avança e INMET emite alerta para chuvas e queda de temperatura no Sul Fluminense

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu dois alertas de perigo potencial nesta segunda-feira (dia 30), chamando a atenção para o avanço da primeira grande frente fria de julho no estado do Rio de Janeiro. O aviso, válido até terça-feira (dia 1º), prevê chuvas intensas, ventos fortes e uma queda significativa nas temperaturas, especialmente no Sul Fluminense, incluindo municípios como Volta Redonda, Barra Mansa, Resende e Itatiaia.

Segundo o INMET, a precipitação pode variar entre 20 e 30 mm por hora, podendo alcançar até 50 mm em um único dia. Já os ventos podem chegar a 60 km/h, aumentando o risco de queda de árvores, galhos, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Além da região Sul, o fenômeno também atinge a Região Metropolitana do Rio, a Baixada Fluminense, o Vale do Paraíba e a Costa Verde. A orientação do órgão é que a população acompanhe os boletins meteorológicos e siga as recomendações da Defesa Civil para evitar acidentes. Em caso de emergência, os moradores devem ligar para o 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).