Presidente da AAP-VR destaca importância da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

A 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa reuniu, na manhã desta segunda-feira (dia 30), representantes da sociedade civil, gestores públicos e especialistas no Clube Comercial, no bairro Colina, em Volta Redonda, para discutir os principais desafios e avanços na garantia dos direitos da população idosa.

O evento, promovido pela Prefeitura, faz parte das etapas preparatórias para as conferências estadual — que ocorrerá entre os dias 11 e 13 de agosto — e nacional, marcada para o período de 5 a 8 de novembro, em Brasília.

Presente à conferência, o presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), Geraldo Vida, destacou a importância do encontro como instrumento de fortalecimento da democracia participativa e de estímulo à construção de políticas públicas voltadas às pessoas idosas.

“A Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa é um espaço fundamental para o fortalecimento da cidadania. É um avanço significativo para avaliar as políticas existentes, propor novas estratégias de inclusão, cuidado e respeito”, afirmou Vida. “Discutir temas como saúde, segurança, acessibilidade, moradia e combate à violência é sempre atual e necessário, inclusive para influenciar decisões em nível estadual e nacional”, completou.

Segundo o dirigente da AAP-VR, os temas debatidos durante a conferência também fazem parte da pauta recorrente da entidade, que promove reuniões mensais com associados, sempre na última quarta-feira do mês, na unidade do bairro Aterrado.

“Eventos como esse são essenciais para garantir que os direitos da pessoa idosa sejam respeitados e ampliados”, reforçou Geraldo Vida.