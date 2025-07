Polícia Civil prende grupo criminoso envolvido em homicídio em Três Rios

Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam três pessoas envolvidas no assassinato de Weverton Pacheco Santos. Elas foram capturadas nesta segunda-feira (dia 30), nos bairros Cantagalo e Rua Direta, ambos em Três Rios.

As investigações apontaram que a vítima, convencida pela ex-companheira, foi atraída para uma emboscada e assassinada, com diversos disparos, por dois criminosos. Durante as diligências, ficou constatado que o crime foi cometido por influência de um adolescente, que é o atual namorado da ex-companheira da vítima.

Segundo os policiais civis, em maio deste ano, o adolescente foi apreendido após cumprimento de busca e apreensão. Em sua casa foi encontrado um revólver com numeração suprimida e municiado. Na delegacia, o infrator confirmou sua participação no caso, além de apontar o envolvimento de dois irmãos no crime. Com o menor, foram encontrados arquivos de mensagens trocadas com um dos irmãos, detalhando como efetuaram os disparos e o assassinato.

Ainda durante as diligências, a ex-namorada teve o sigilo de suas ligações quebrado, o que permitiu a comprovação do seu envolvimento, através das ligações feitas e recebidas na noite do crime, quando falou alternadamente com o ex e o atual companheiro. A investigada teria guiado os passos da vítima para que fosse emboscado e morto.

De acordo com os agentes, o crime ocorreu no final de janeiro deste ano. Na ação desta segunda, os dois irmãos e a ex-namorada foram localizados e presos. Eles foram encaminhados à delegacia e responderão pelo crime de homicídio qualificado.