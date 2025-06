Barra Mansa inicia desenvolvimento de aplicativo para facilitar acesso do munícipe a serviços, solicitações e informações

Representantes da Subsecretaria de Gerenciamento de Projetos e Inovação (SubGePi) – vinculada à Secretaria de Administração de Barra Mansa – tiveram, na terça-feira (24), a primeira reunião com a direção da Nova UBM (Centro Universitário de Barra Mansa) e da Faeterj (Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro) e os demais envolvidos no desenvolvimento de um aplicativo para o município.

Como resultado da parceria público-privada, a nova ferramenta vai oferecer soluções para a população, estimulando interação, maior efetividade na resolução de problemas apresentados e integração entre as secretarias e autarquias municipais. No primeiro encontro, foram abordados os detalhes sobre o cronograma de elaboração do aplicativo.

O projeto também representará uma importante oportunidade de valorização dos talentos locais, já que estarão envolvidos professores e alunos dos cursos de Sistemas para Internet da Faeterj e de Engenharia de Software da Nova UBM.

O subsecretário de Gerenciamento de Projetos e Inovação, Marcus Barros, ressaltou a importância desse trabalho inédito no município.

– Estamos desenvolvendo um aplicativo para o nosso munícipe, que vai desempenhar um papel significativo na interlocução com o governo. A Prefeitura, a Nova UBM e a Faeterj estão cooperando e trabalhando a várias mãos no desenvolvimento dessa solução para o nosso munícipe. Estamos muito felizes e, em breve, teremos ótimas notícias para que o cidadão fique o mais perto possível do nosso prefeito e da nossa Prefeitura – disse Marcus.

Ricardo Said, diretor da Faeterj de Barra Mansa e coordenador do curso de Engenharia de Software da Nova UBM, falou das impressões com o projeto neste início de trabalho e de suas expectativas. “A Prefeitura de Barra Mansa terá grandes ganhos com essa iniciativa. Já estamos definindo os requisitos para o desenvolvimento do aplicativo. Importante destacar também que esse trabalho acontecerá em conjunto com os técnicos da prefeitura, estagiários e professores universitários, o que contribuirá para o desenvolvimento do aplicativo”, informou.

Renato Pessôa, gerente do projeto, destacou a relevância estratégica da iniciativa para a modernização da gestão pública e o fortalecimento da cidadania digital no município.

– Estamos diante de um marco importante para Barra Mansa. O aplicativo será mais do que uma ferramenta tecnológica; será um canal direto de diálogo entre o cidadão e a administração pública. Nosso foco é entregar uma plataforma funcional, intuitiva e eficiente, que permita ao munícipe realizar solicitações, acompanhar demandas e acessar informações de forma ágil. Com essa parceria entre poder público e instituições de ensino, damos um passo sólido rumo à inovação com inclusão e participação social — afirmou Renato.

