Foi identificado como Elias dos Santos Silva Júnior, de 29 anos, o agente de combate a endemias do setor de zoonoses da prefeitura de Volta Redonda, assassinado no início da manhã por um colega de trabalho.

O crime ocorreu numa igreja na Rua Nelson Mandela, no bairro Santa Cruz, para onde foi enviada a equipe nesta segunda-feira (dia 30). O autor dos disparos é Agnaldo José Luiz, de 39 anos. Ele foi preso em flagrante por um policial do Serviço Reservado do 37º BPM (Batalhão de Polícia Militar), que estava de folga e próximo do local.

A arma usada no crime, um revólver calibre 32, com uma munição deflagrada e outra intacta no tambor. Uma munição deflagrada também foi encontrada no chão, próximo à vítima.

Segundo colegas de trabalho, Elias foi morto por zombar de Aguinaldo. Foto: Cedida pela PM



Agnaldo foi conduzido para a delegacia de polícia por volta das 9h30min, cerca de duas horas depois do crime. Até o momento desta publicação, ele não tinha sido ouvido, mas colegas de trabalho comentavam entre eles que Agnaldo teria alegado que a vítima tinha o hábito de zombar dele.



O delegado Wellington Vieira deverá ouvir também testemunhas do homicídio, que deixaram os agentes perplexos. Um deles disse, sob a condição de não ter o nome divulgado, que ninguém poderia esperar que o colega estivesse armado.