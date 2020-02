A Guarda Municipal de Barra do Piraí deteve, na noite desta terça-feira (dia 11), uma mulher suspeita de ter esfaqueado um homem na Praça Nilo Peçanha, no Centro da cidade. A faca usada no crime foi apreendida.

A vítima foi socorrida na Santa Casa de Barra do Piraí. Ainda não há informações oficiais a respeito do estado de saúde do homem, mas ele chegou ao hospital em estado grave.

O motivo da tentativa de homicídio não foi esclarecido.

Foto: Polícia Militar