Um jovem de 18 anos foi vítima de um espancamento seguido de roubo, na última terça-feira (dia 24) em Volta Redonda. Os crimes aconteceram na Avenida Nossa Senhora do Amparo, acesso ao bairro Santa Cruz.

Uma equipe da PM foi acionada pelo Ciosp, que recebeu denúncia de que um rapaz estava sendo espancado no local conhecido como Cascata. No ponto informado, os policiais do 28º Batalhão encontraram o jovem, identificado apenas como Lorran, com sangramento na perna.

Ele confirmou a agressão e relatou que dois homens levaram seus pertences e a sua motocicleta Honda Titan, placa LMP-8F86. De acordo com a vítima, os autores da agressão e do roubo seriam do bairro Santa Cruz.

Depois de providenciar socorro médico do Samu ao jovem, os policiais seguiram para o Residencial Ingá I, onde recuperaram a motocicleta no pátio do residencial Ingá I. Os envolvidos no caso não foram identificados.