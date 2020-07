A noite desta quarta-feira (dia 22) foi marcada por atropelamentos na região. Em Volta Redonda, uma das vítimas foi atingida por uma carro na Rua Laranjeiras, no Retiro. O atropelamento foi registrado por uma câmera de segurança. Segundo a família da vítima, o motorista não parou para prestar socorro. O atropelado foi socorrido no Hospital São João Batista e depois foi para o Hospital da Unimed.

Também no São João Batista, foi socorrida uma criança de 2 anos, atropelada por uma motocicleta, na Rua Osvaldo Soares, no bairro Ypê, em Pinheiral. Policiais militares conversaram com a mãe da criança na unidade hospitalar.

Ela contou que o condutor da moto também não parou. De acordo com o que foi apurado pelos agentes, o menino sofreu um traumatismo craniano, fratura no fêmur e traumas no tórax. O estado de saúde dele era grave, segundo foi informado aos policiais. Foto: Foco Regional