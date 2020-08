Um homem de 28 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (dia 11), em Valença, após investigação de uma denúncia recebida pela Polícia Militar.

Segundo a PM, agentes do 10º batalhão seguiram para a Rua Joaquim Venâncio de Deus, no bairro Ponte Funda, onde foram à casa do homem.

Ciente da denúncia, ele permitiu uma revista no interior do imóvel, sendo encontrados 151 pequenos tabletes de maconha e 39 pinos com cocaína. O suspeito foi apresentado na delegacia de Valença.