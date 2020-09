Um rapaz de 22 anos, ficou ferido, no final da noite desta quarta-feira (dia 16), ao tentar fugir da Polícia Militar, após uma troca de tiros no Santo Agostinho. Ele se machucou ao pular de um barranco na Rua Mutirão, no Morro da Conquista, sendo preso em flagrante.

Depois de atendido no Hospital São João Batista, foi apresentado na delegacia de Volta Redonda.

Os policiais apreenderam com ele uma pistola calibre 9 mm e seis munições. Os policiais relataram que estavam em patrulhamento quando depararam com três homens, dois deles armados, correndo pela rua.

A troca de tiros ocorreu quando eles viram a viatura policial. Os suspeitos fugiram. O rapaz, no entanto, foi encontrado com várias escoriações ao saltar do barranco.