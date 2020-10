Um homem, de 42 anos, apontado como um dos chefes do tráfico no bairro Açude, foi preso neste domingo (dia 4), no Açude II, com uma arma. A prisão ocorreu na Rua 12

Segundo a PM, agentes receberam a informação de que ele estaria circulando pelo local em um Chevrolet Astra prata.

Os agentes seguiram para o Açude e conseguiram localizar o Astra prata na Rua 12, no Açude II. O suspeito estava acompanhado de um homem de 27 anos.

No carro, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 mm com a numeração raspada e 18 munições intactas. Ele foi levado para a delegacia de Volta Redonda, permanecendo preso em flagrante. Foto: PM