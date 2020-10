Barra Mansa teve uma segunda-feira (dia 5) violenta. Em menos de 24 horas, um homem foi morto a tiros, no Bom Pastor e dois jovens foram baleados nas costas, no bairro São Genaro.

No primeiro caso, Rosberg Antônio De Souza, de 34 anos, foi assassinado, em um beco da Avenida Manoel Theles, no bairro Bom Pastor. O corpo foi reconhecido por um irmão da vítima, de 39 anos.

Segundo ele, os tiros foram ouvidos pouco depois da meia-noite. No local do homicídio, a perícia recolheu 17 cápsulas calibre 380 e duas intactas calibre 9 mm. Não foram encontradas testemunhas do assassinato.

Já no bairro São Genaro, dois jovens, de 18 e 22 anos, foram baleados pelas costas. A Polícia Militar foi avisada do crime quando as vítimas deram entrada na Santa Casa de Misericórdia.

Segundo a PM, o jovem de 18 anos, saiu da cadeia no dia 15 de agosto e ano e responde por três anotações criminais, por tráfico de drogas e porte de arma.