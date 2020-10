A diretoria do Volta Redonda anunciou nesta segunda-feira (dia 26), que aceitou o pedido de desligamento do técnico Luizinho Vieira. O seu auxiliar técnico Serginho Tanaka também deixa a comissão técnica tricolor.

Luizinho chegou ao Voltaço em novembro de 2019 e comandou a equipe em 26 jogos, com 10 vitórias, sete empates e oito derrotas, conquistando a Taça Independência, por ser o melhor clube de menor investimento durante o Campeonato Carioca de 2020.

“Conversei muito com o Luizinho, que, com muita dignidade como sempre teve, decidiu por entregar o cargo. Agradecemos muito este um ano de trabalho dele no Volta Redonda, onde fez um excelente Estadual, fazendo a segunda melhor campanha da história do clube, garantiu a vaga na Copa do Brasil, acreditou muito na nossa base colocando atletas para jogar, deixa a equipe ainda na briga pela classificação na Série C e, com certeza, deixará muitos ensinamentos no clube. No futebol, infelizmente, existem momentos que as coisas não dão certo e é preciso mudanças para vermos se reencontramos o caminho das vitórias. Desejamos muita sorte na sequência da sua carreira”, destacou o vice-presidente Flávio Horta Júnior, que ainda falou sobre a chegada do próximo comandante.

“Estamos analisando alguns nomes e pretendemos anunciar em breve o nome do substituto, até para que ele já comande o time nas duas partidas em casa”, completou.