A secretaria de Saúde de Volta Redonda confirmou, na tarde desta terça-feira (dia 24), mais uma morte em decorrência da Covid-19, elevando o total a 256. Trata-se de um homem de 49 anos.

Agora, são 8.010 infectados, com 6.900 curados. As UTIs apresentam uma taxa de 2,94% de ocupação. Já o Hospital do Idoso não conta com pacientes com a doença.