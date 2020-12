O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC), assinou no final de semana o Decreto Municipal 16.422 que cria a Comissão de Transição de Governo em Volta Redonda. Com a decisão monocrática do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes, garantindo a posse de Antônio Francisco Neto (DEM) a partir de 2021, se faz necessária a transmissão de forma mais rápida e transparente possível para que a cidade não seja prejudicada diante do imbróglio jurídico eleitoral criado na cidade.

Farão parte da comissão de transição de governo profissionais de diversas áreas no município, como saúde, educação, finanças, controle interno, entre outros.

“Eu liguei para o Neto nesta segunda-feira (dia 21), me colocando a disposição para a transição. Vamos marcar um encontro para que possamos passar as informações gerais. Vamos fazer tudo da forma mais transparente possível para que a cidade não seja prejudicada”, disse o prefeito.

Os dois acertaram uma reunião geral de transição na próxima segunda-feira (dia 28), em local ainda a ser definido, para passar as informações.

“Deixei claro ao prefeito Neto que nossa transição será transparente, verdadeira e da melhor forma possível. Vamos nos reunir, passar as informações, e responder qualquer ofício de informação”, comentou Samuca.