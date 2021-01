A Prefeitura de Volta Redonda decidiu antecipar o início da vacinação contra a Covid-19 para esta terça-feira (dia 19), às 13h.

Segundo o governo municipal, receberão as primeiras doses 18 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, que vão compor as equipes responsáveis por fazer a vacinação no público-alvo definido pelo Ministério da Saúde. Pela programação, a imunização vai começar na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Conforto.

Na quarta-feira (dia 20), estas equipes vão vacinar as pessoas que vivem em instituições de longa permanência de idosos, bem como as pessoas com deficiência que vivem nas Residências Terapêuticas. Nos dois casos, também serão vacinados os cuidadores.

Ainda na quarta-feira, funcionários das redes de saúde pública e privada que atuam na linha de frente contra a Covid-19 receberão a vacina. Ao longo do dia de hoje, a Secretaria Municipal de Saúde aguarda resposta de ofícios enviados na segunda-feira (dia 18) aos hospitais e unidades de saúde solicitando a relação dos profissionais que devem ser vacinados.

Inicialmente, a vacinação começaria na quarta, mas diante da chegada do primeiro lote de doses nesta manhã a Volta Redonda, a programação foi alterada.

Perguntas frequentes:

Quantas doses da vacina Volta Redonda recebeu nesta terça-feira?

Volta Redonda já recebeu 1.863 doses da vacina contra a Covid-19.

Quando chega o segundo lote?

Estas mesmas pessoas vacinadas agora receberão a segunda dose dentro do prazo técnico previsto, que é entre o 14° e o 28° dia após a primeira dose. O total de doses recebidas deve ficar na casa de 3,9 mil ao final da primeira etapa.

Qual o público-alvo na primeira etapa em Volta Redonda?

O público-alvo nesta primeira etapa, seguindo as determinações dos planos nacional e estadual de vacinação, será formado por: 165 pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas (que vivem em asilos, por exemplo); 12 pessoas com deficiência institucionalizadas (que vivem nas residências terapêuticas); e 1.686 profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus.

Quando chegarão vacinas para todos?

A Secretaria Municipal de Saúde conta com um planejamento para atender todo o público-alvo, tão logo seja ofertada pelo Governo Federal mais vacinas. Infelizmente, esse prazo ainda não foi passado, mas o governo municipal não medirá esforços para receber a quantidade suficiente de vacinas para atender a todos.

Por qual razão a Prefeitura não compra vacinas?

Não existe até agora a possibilidade de compra da vacina pelos governos municipais, por determinação das autoridades federais.

Quem determinou o número de doses que Volta Redonda recebeu?

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que o número de vacinas disponibilizadas foi o definido pelo Ministério da Saúde, de acordo com dados colhidos nos anos anteriores.

Foto: Divulgação PMVR