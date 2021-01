Por volta das 8h30 desta terça-feira (dia 19), Barra Mansa recebeu 2.149 doses da CoronaVac destinadas ao município na etapa inicial de vacinação. A carga estava em um helicóptero do Corpo de Bombeiros, que pousou no Parque da Cidade, no Centro. As outras 2.361 chegarão nos próximos dias, segundo informou a prefeitura.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito Rodrigo Drable afirmou que a determinação é que o município comece a amanhã a aplicar as primeiras doses.

Barra Mansa dividiu as 4.510 doses da seguinte forma: serão 112 para pessoas com mais de 60 anos, que estejam em instituições de Longa permanência de idosos (LPI), 8 para pessoas com deficiências que estejam institucionalizadas e 2.029 para 34% dos trabalhadores da área da saúde. Para garantir a eficácia plena, o imunizante deve ser aplicado num esquema de duas doses, com um intervalo de 14 a 28 dias entre as doses.