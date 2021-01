Devido às obras de revitalização da Ponte Ataulfo Pinto dos Reis, mais conhecida como Ponte dos Arcos, o trânsito na via sofrerá alterações temporárias. Na próxima quarta-feira (dia 20), a partir das 7h, o tráfego na ponte seguirá somente em meia pista, sentido Ano Bom. Não será permitida a passagem em direção ao Centro. A paralisação seguirá até o dia 26, e será necessária para que as equipes realizem a pintura da parte alta e do arco transversal da ponte.

As obras já contemplaram a pintura do guarda corpo e uma parte dos arcos, como também a implantação de um novo sistema em LED, composto por lâmpadas de 150 watts, que substituíram as antigas de 400 watts. A novidade oferece mais segurança aos munícipes que transitam pela região, como também economia aos cofres públicos.

O secretário de Manutenção Urbana José Luiz Vanelli, o Leiteiro, falou sobre o objetivo da obra. “A Ponte dos Arcos é um dos cartões postais da cidade e uma das principais vias de Barra Mansa. Diariamente, muitos carros e pedestres passam por ela. A ponte merecia um cuidado especial e estamos trabalhando com todo o capricho para que ela fique nova”.