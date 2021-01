Policiais civis de Volta Redonda, coordenados pelo delegado Edézio Ramos, prenderam no início da noite desta terça-feira (dia 26) Gabriel Silva Arantes, suspeito do assassinato de sua namorada Júlia Rodrigues, no dia 4 de junho do ano passado, no Retiro. Contra ele havia mandado expedido pela Justiça. O suspeito foi localizado em Bom Jardim de Minas, no Sul de Minas Gerais. A cidade mineira fica a cerca de 90 quilômetros de Volta Redonda.

Júlia, de 19 anos, foi baleada dentro de uma casa, pertencente ao avô do suspeito, em um condomínio na Avenida Jaraguá. Ela chegou a ser socorrida no Hospital São João Batista, mas não resistiu.

A jovem foi morta após uma discussão do casal. Foto: Reprodução/redes sociais

Segundo apurou a polícia na ocasião, o casal teve uma discussão na noite anterior. Na manhã seguinte, Gabriel saiu da residência e voltou acompanhado, de moto, de um outro homem, efetuando vários disparos contra Júlia. Ele vai responder por feminicídio.