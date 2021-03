Policiais militares apreenderam, nesta terça-feira (dia 30), 111 botijas de cocaína numa área de mata na Rua Barão de Mauá, no Jardim Belmonte, em Volta Redonda. As botijas, geralmente vendidas a usuários por R$ 50 cada uma, são assim chamadas pelos agentes porque contêm uma quantidade da droga bem maior do que os pinos de plástico utilizados para a venda do entorpecente. A droga renderia R$ 5.550 ao tráfico

Segundo a PM, a droga foi abandonada por traficantes que fugiram quando eles se aproximaram. O material foi recolhido e apresentado na delegacia de Volta Redonda.