Com dados atualizados na quarta-feira (dia 7), o painel de monitoramento dos casos de coronavírus do estado do Rio de Janeiro mostra que Volta Redonda atingiu 90% de ocupação de leitos de UTI para covid-19. Além disso, a cidade está com 119% dos leitos de enfermaria ocupados.

Em função do aumento de casos e do comprometimento da capacidade da rede de saúde, a justiça determinou o fechamento do comércio não essencial por sete dias. O prefeito Neto, no entanto, solicitou uma audiência com o juiz da 6ª Vara Cível, André Aiex, para discutir a alteração do acordo feito com o Ministério Público na gestão passada e, com isso, tentar evitar o fechamento dos estabelecimentos comerciais. A reunião será nesta quinta-feira (dia 8), às 15h.