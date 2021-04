Policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas e do Grupo de Pronta Intervenção apreenderam, neste sábado (dia 24), cerca de 30 kg de cocaína durante vistoria a um navio que estava atracado no Porto do Rio de Janeiro. A ação contou com o apoio de mergulhadores da Marinha do Brasil e de agentes da Guarda Portuária.

Segundo a PF, a droga teria como destino a Europa. Todo o entorpecente apreendido foi levado à Superintendência da PF no Rio. Foto: Polícia Federal