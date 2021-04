Entregues há menos de uma semana e celebrados pelo prefeito Neto (DEM), os dez respiradores doados pela Federação Paulista de Futebol (FPF) ao Palácio 17 de Julho como contrapartida para a realização de dois jogos do Campeonato Paulista no Estádio Raulino de Oliveira em março, apresentaram defeitos de fabricação e serão devolvidos a empresa fabricante. A informação foi publicada pela colunista do UOL Marília Ruiz.

Os equipamentos, segundo a colunista, nem chegaram a ser instalados no anexo do Hospital do Retiro. Além das falhas de funcionamento, os respiradores vieram com peças faltando, levando Neto a relatar o problema a FPF e a Procuradoria-Geral do Município. Na última semana, os advogados da Federação enviaram à LQL Comércio e Importação de Produtos Médicos LTDA, fabricante do produto, uma notificação extraoficial pedindo o ressarcimento dos R$ 200 mil gastos na compra dos respiradores.

A FPF promete contornar a situação: ela já negocia a compra dos equipamentos com outras empresas e pretende fechar negócio ainda hoje. Segundo a assessoria da Federação, a intenção é que a nova empresa contratada entregue os produtos em no máximo 20 dias.

Até o momento, LQL Comércio e Importação de Produtos Médicos LTDA não se manifestou a respeito das falhas em seus equipamentos. Empresa com abrangência em diversos estados, a LQL tem participado de licitações para fornecimento de materiais hospitalares desde o começo da pandemia, de acordo com informações do portal da transparência.

O caso

Em março, enquanto Volta Redonda atravessava o seu pior momento em toda a pandemia de Covid-19, o prefeito Neto achou de bom tom abrir as portas da cidade e permitir a realização de dois jogos do Campeonato Paulista no Raulino de Oliveira. O estádio sediou Mirassol x Corinthians e São Bento x Palmeiras. Cabe ressaltar que, na ocasião, o governador de São Paulo, João Dória, havia colocado todo o estado na fase emergencial, com medidas mais restritivas de combate ao coronavírus, paralisando o estadual paulista.

Em contrapartida por toda polêmica gerada, a FPF se comprometeu a doar kits para montar 10 novos leitos de UTI no município. “A Federação Paulista de Futebol vai doar equipamentos necessários para montagem de dez leitos de UTI (dez respiradores e dez monitores) para tratamento de pacientes com a covid-19. A realização dos dois jogos seguirá todos os protocolos já adotados para as partidas do campeonato Carioca”, comemorou Neto.