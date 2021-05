Um jovem de 19 anos foi preso no início da madrugada desta segunda-feira (dia 3) por porte ilegal de arma, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda. O rapaz foi flagrado com um revólver calibre 38 com cinco munições, na Rua F.

Segundo a Polícia Militar, agentes tiveram a atenção voltada para um casal e para o suspeito preso. Eles estavam em duas motocicletas, tentaram fugir, mas acabaram cercados pelos policiais.

Os três foram levados à delegacia, onde apenas o rapaz acabou preso por porte ilegal de arma. Foto: PM