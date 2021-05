A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), abordada por populares em via pública, foi chamada para socorrer um cão da raça Dálmata que havia sido atropelado na pista do Viaduto Heitor Leite Franco, que liga os bairros Colina e Aterrado. O acidente ocorreu na tarde deste sábado (dia 29).

O atropelador fugiu sem prestar socorro ao animal ferido. Ao comparecer ao local, os agentes da GM viram que o cão sangrava e estava com muitas dificuldades para andar. Foi necessário sinalizar a área do acidente na pista de rolamento e evitar novos acidentes. Uma senhora, segundo os agentes, ajudou a localizar uma clínica veterinária para o atendimento necessário.

Segundo a Guarda, um homem que acompanhou a ocorrência, do inicio ao fim, identificado como Leonardo da Costa Vicente, se prontificou em assumir todos os custos do tratamento do cão com a clínica veterinária, além de cuidar do animal até o dono ser encontrado.