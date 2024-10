O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) está com as inscrições abertas para os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e Cursos de Especialização, com prazo até o dia 24 de novembro. Os candidatos que desejarem solicitar isenção da taxa de inscrição podem fazê-lo até 31 de outubro para os cursos técnicos e até 3 de novembro para as especializações.

Em Volta Redonda, estão disponíveis 120 vagas para o curso técnico em Automação Industrial, com duração de seis semestres, totalizando 3 anos de formação. Também há 16 vagas para a especialização em Automação Industrial e Robótica (híbrido) e 16 vagas para a especialização em Ensino de Ciências Naturais e Matemática. No campus de Pinheiral, os interessados poderão optar pelos cursos técnicos em Agroindústria, Agropecuária, Informática e Meio Ambiente, todos com duração de três anos letivos ou pela especialização em Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade. Os cursos de especialização têm conclusão prevista para 18 meses, podendo ser prorrogada por até seis meses para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

O IFRJ reafirma seu compromisso com a oferta de um ensino de qualidade e gratuito. O coordenador da pós-graduação em Automação Industrial, Leonardo Vidal, destaca a relevância dessas oportunidades: “O ensino médio integrado ao curso técnico em Automação Industrial e a pós-graduação na área são caminhos valiosos para a preparação para o mercado de trabalho e para a continuidade dos estudos, especialmente em uma região onde a demanda por profissionais qualificados é constante.”

O processo seletivo para o ensino médio integrado incluirá uma prova objetiva prevista para o dia 15 de dezembro, das 9h às 12h, composta por 30 questões, sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática. O local da prova será indicado no Cartão de Confirmação de Inscrição. Já o processo seletivo para a pós-graduação consistirá em cinco etapas eliminatórias, incluindo a averiguação das vagas reservadas, análise de documentação, análise de currículo, análise de carta de intenção e entrevista.

As inscrições para ambos os processos seletivos devem ser realizadas por meio de Formulário de Inscrição disponível no site do IDECAN: https://idecan.selecao.net.br/. A taxa de inscrição é de R$70,00 para o curso técnico e de R$80,00 para a especialização, com possibilidade de isenção até 31 de outubro para os cursos técnicos e até 3 de novembro para as especializações, como dito anteriormente.

Para mais informações, os candidatos devem ler os editais que são encontrados no portal do IFRJ: portal.ifrj.edu.br ou entrar em contato com o IDECAN através dos canais de atendimento disponíveis. O Serviço de Atendimento ao Candidato pode ser contatado pelo telefone (61) 3201-6225 e 0800 878-2696, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Além disso, há os endereços de e-mail do IDECAN, que para os cursos técnicos é [email protected] e para a Especialização é [email protected], e o chat on-line pelo endereço eletrônico: https://idecan.selecao.net.br/