A Prefeitura de Volta Redonda informou, na noite deste sábado (dia 29), que um munícipe que estava no voo proveniente da Índia, que tinha um passageiro infectado pela Covid-19, entrou em isolamento. A Vigilância Epidemiológica de Volta Redonda entrou em contato com o homem a pedido da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Segundo a prefeitura, o morador da cidade relatou que, de forma voluntária, permaneceu em isolamento no Rio de Janeiro assim que soube da presença do passageiro infectado no avião. “Ocorre que, no voo, foi identificado um passageiro com exames positivos para Covid-19, o que gerou a necessidade do contato, isolamento por 14 dias e realização de exames para pesquisa de variantes em todos os passageiros, mesmo assintomáticos”, disse a prefeitura em nota.

A informação foi repassada à SES, que continua monitorando o morador de Volta Redonda.