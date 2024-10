A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quarta-feira (dia 23), em Barra Mansa, um idoso de 66 anos, acusado de abusar sexualmente de um adolescente, de 16. O jovem é filho da irmã da esposa do suspeito, ou seja, sobrinho do homem.

De acordo com informações obtidas pela PM, o adolescente foi abordado por volta das 6h, quando estava a caminho da escola. Ao aceitar a carona do tio, acabou indo parar na mercearia em que o homem trabalha. O suspeito teria chamado o menino para entrar, alegando que queria lhe mostrar algo. Neste momento, segundo relatos, ele agarrou o adolescente dentro do banheiro do estabelecimento. A vítima conseguiu fugir.

Após contar sobre o ocorrido à mãe, o caso foi denunciado e a Polícia encontrou o suspeito na Avenida Franz Hassis, no bairro Jardim Guanabara. O idoso foi levado para a 90ª DP (Barra Mansa) e vai responder por estupro.