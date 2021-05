O caminho do Volta Redonda na busca do acesso à Série B irá começar neste domingo (dia 30). O primeiro desafio será diante do Altos-PI, às 16h, no estádio Lindolfo Monteiro. O comandante Neto Colucci destaca que a preparação para a competição foi muito forte e que a equipe chega bem preparada para buscar a vitória nesta primeira rodada.

“Apesar de termos saído do Carioca na semifinal, porque queríamos ter avançado à decisão e brigar pelo título, tivemos mais tempo para trabalhar e preparar a equipe para esta estreia. Evoluímos a parte física, tática, reforços chegaram e tivemos um tempo extra para trabalhar. Sei que vamos pegar o Altos que vem em um momento bom, acabou de ser campeão Estadual, mas a equipe está muito bem preparada, focada para a competição forte que é a Série C. Vamos entrar em campo para fazer um grande jogo, competir forte, buscando o gol, para sairmos de campo com a vitória. Sabemos que é importante pontuar fora de casa, sendo um ou três pontos, mas vamos brigar pela vitória”, destacou o comandante tricolor.

Os atacante Michael Paulista e Natan, apresentados esta semana como reforços para a Série C, estão regularizados e viajaram com a equipe para Teresina-PI.