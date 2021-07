A Polícia Federal prendeu, na manhã de hoje (dia 7), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, um holandês de 38 anos, que encontrava-se na lista da Difusão Vermelha da Interpol. O preso, condenado pelo Tribunal de Oos-Brabant, em 14 de janeiro de 2021, à pena de 20 anos de prisão por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, ainda responde a um processo-crime de homicídio consumado que teria praticado no ano de 2015.

Segundo a PF, além do histórico de homicídios, o estrangeiro é procurado pelo DEA (Drug Enforcement Administration), órgão de polícia federal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, por tráfico internacional de drogas.

O Pedido de Prisão Preventiva para fins de Extradição foi formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília/DF com base nas informações das autoridades da Holanda.

Ainda de acordo com a PF, a localização e prisão do estrangeiro foi realizada pelos policiais federais lotados no Núcleo de Cooperação Policial Internacional (Interpol/RJ), com apoio da equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE/PF) e do Centro de Cooperação Policial Internacional da PF no Rio de Janeiro (CCPI/PF).

O Mandado de Prisão Preventiva para fins de Extradição, expedido pelo Supremo Tribunal Federal, na última sexta-feira (dia 2), foi devidamente cumprido e, após as formalidades de praxe, o extraditando será encaminhado ao sistema prisional até a extradição definitiva à Holanda.