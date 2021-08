A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (dia 5), a Operação Voitheia II, em continuidade ao combate às fraudes aos Benefícios Emergenciais, os quais são pagos a parte da população com dificuldades financeiras em razão da pandemia. Na ação de hoje, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro, além do cumprimento da determinação judicial de sequestro dos bens dos investigados. Até o momento desta publicação, três dos quatro mandatos de prisão preventiva já haviam sido cumpridos, inclusive do alvo principal da operação em Araquari/SC. As ações ocorrem nos Estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais, com a participação de aproximadamente 60 policiais federais.

Segundo a PF, os trabalhos realizados resultam de uma união de esforços denominada Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), da qual participam a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, CAIXA, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União.

Os objetivos da atuação são a identificação de fraudes massivas e a desarticulação de organizações criminosas, com a responsabilização de seus integrantes, além da recuperação aos cofres públicos do valores pagos indevidamente. Os responsáveis pela investigação estimam que aproximadamente 5.000 benefícios do auxílio emergencial foram fraudados pela organização criminosa.

Na primeira fase da Operação Voitheia, deflagrada em abril deste ano, a PF prendeu quatro pessoas em flagrante.