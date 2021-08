O Mês do Advogado – comemorado em Agosto – conta com programação extensa organizada pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), de Volta Redonda. Entre as atividades se destacam palestras online, com temas variados para a atualização dos advogados, bem como orientação jurídica para a comunidade. A agenda de atividades contém ainda inaugurações de espaços ampliando a presença da entidade, em ações do dia a dia, em diversos setores. O lazer com o objetivo de aproximar a classe também não foi esquecido no decorrer do mês, que prevê caminhada seguida de Feijoada no Hotel Bela Vista, marcada para o próximo dia 21.

“Tivemos o cuidado de elaborar uma programação que atendesse a todos, tanto advogados, quanto comunidade, além é lógico de garantir a aproximação da classe que, a exemplo de outros setores, viveu e vive momentos difíceis por conta da pandemia de Covid-19”, ressaltou o presidente da OAB-VR, o advogado Rodrygo Monteiro, lembrando que as ações respeitam as normas de distanciamento social e prevenção à Covid-19, como exigência de máscara, álcool gel, distanciamento, número de participantes reduzidos e eventos online ou ao ar livre.

Outro ponto alto do evento do Mês do Advogado ocorre nesta quarta-feira, 11, com a celebração de Missa em Ação de Graças, que acontece às 12h15, na Matriz Nossa Senhora das Graças, no Jardim Paraíba. A celebração será presidida pelo bispo da Diocese de Volta Redonda-Barra do Piraí, Dom Luiz Henrique, com a participação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa.

A agenda de eventos contará ainda com a inauguração da Sala da OAB, na Casa de Custódia, no bairro Roma, em Volta Redonda. O evento terá a presença do presidente da OAB-RJ, o advogado Luiz Bandeira e do presidente da Caarj, o também advogado, Ricardo Menezes. O espaço objetiva facilitar o acesso dos profissionais a clientes que cumprem detenção no órgão. A sala será equipada a fim de dar suporte ao profissional garantindo maior agilidade e aperfeiçoamento ao atendimento ao cliente.

“Pensamos ao criarmos esta sala, em um espaço onde nossos advogados possam atender de forma organizada e adequada, seus clientes, garantindo o cumprimento da lei”, ressaltou Monteiro, lembrando que a entidade também investiu no projeto de ressocialização de jovem e adolescentes internos do Degase, também em Volta Redonda. O órgão passou a contar com a Biblioteca Monteiro Lobato, montada pela OAB-VR, com livros diversos para atender aos jovens e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.