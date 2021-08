A Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor de Volta Redonda (Procon-VR) alerta a população para mais um golpe que vem sendo aplicado no município: o empréstimo consignado compulsório. De acordo com o coordenador do Procon-VR, João Silveira, o órgão está mudando a orientação para quem procura o local alegando ter sido vítima do golpe.

“Chegamos a receber dois casos desse por dia no Procon. Antes, a orientação era para que a pessoa procurasse o banco e processasse se fosse o caso. O consumidor ligava para a instituição bancária, que informava sobre a necessidade de um depósito e dava um número de uma conta que, algumas situações, nem sabia se era do banco mesmo. Muitos são corretores e que nem o endereço tinha”, contou João Silveira.

Ainda segundo o coordenador, a nova orientação é para que o consumidor procure o Tribunal de Causas Especiais da Justiça Federal e entre com processo contra o INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

“O INSS é obrigado a fornecer algum contrato assinado ou autorização que o beneficiário tenha dado para a liberação do empréstimo”, explicou João Silveira, citando ainda que, em alguns casos, o cidadão identifica o empréstimo já no primeiro pagamento do benefício.