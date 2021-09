A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, prendeu, nesta terça-feira (dia 14), no Aeroporto Internacional do Rio, uma mulher transportando drogas ao desembarcar no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, em voo vindo de Viracopos, em Campinas. A presa, de 23 anos e natural de Maues (AM), embarcou no início da madrugada no Aeroporto de Manaus e, após a conexão em Viracopos, Campinas, desembarcou por volta de 10h30 no Rio. A droga estava escondida no interior de 45 canos de alumínio.

O material será encaminhado à perícia técnica que determinará a massa líquida e o peso final da droga.

A jovem foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal no Galeão para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.