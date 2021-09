Policiais federais da Delegacia Especial do Aeroporto Internacional do Rio, em ação conjunta com a Receita Federal, prenderam em flagrante uma brasileira, de 27 anos, natural de Belém, que tentava embarcar com destino à Lisboa, Portugal, com cápsulas de cocaína. A mulher ingeriu parte da droga e escondeu o restante em suas partes íntimas.

Segundo a PF, nas partes íntimas da passageira foram apreendidas um total de 14 cápsulas. A presa foi encaminhada a um Hospital Municipal e, após a realização de um Raio-X, verificou-se que ela ingeriu 36 cápsulas e se encontra sob os cuidados médicos para tentar expelir as drogas, que se se romperem, pode causar danos severos ou morte. Além do entorpecente, foram apreendidos 850 euros que estavam em sua posse.

Após o procedimento, a presa será encaminhada ao Sistema Penitenciário Estadual, onde ficará à disposição da Justiça Federal e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.