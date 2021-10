O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) pode ter uma grande alta em 2022. Isso porque o preço dos carros novos e usados tiveram uma alta exorbitante no período da pandemia, o que por consequência deixará o imposto mais caro.

Isso porque, mesmo que as alíquotas dos veículos se mantenham inalteradas, os valores na tabela Fipe subiram, o que deve alterar a base de cálculo do IPVA e isso deve ser observado em todas as regiões do País. Vale lembrar que as alíquotas dos Estados não sofrerá alteração na cobrança do imposto.

De acordo com informações da Exame Invest o aumento do IPVA pode ultrapassar os 30% se comparados, janeiro deste ano com os levantamentos apontados para janeiro de 2022.

A título de comparação os proprietários do Chevrolet Onix, terão que desembolsar até 31% a mais para pagar o imposto no ano que vem, do que já gastaram este ano. O levantamento da Exame Invest utilizou como base a Tabela Fipe e uma alíquota de 4% cobrada pelos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Com informações do Jornal Contábil